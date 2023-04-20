Семилетняя россиянка уронила пятимесячную сестру с девятого этажа

В селе Архипо-Осиповке Краснодарского края семилетняя девочка уронила из окна девятого этажа пятимесячную сестру. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

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Как пишут авторы поста, вечером в среду, 19 апреля, 32-летняя россиянка ушла в гости, предположительно, к своему любовнику, оставив детей на ночь одних. Утром старшая девочка в ожидании матери смотрела в окно, взяв младшую на руки. Однако младенец начал ворочаться, и сестра не смогла его удержать, выронив на улицу. Грудной ребенок скончался на месте.

Когда в восемь утра мать детей вернулась домой, то старшая девочка заявила, что к ним ворвался незнакомец и выкинул сестру, но позже рассказала правду. Сейчас с матерью работают следователи, пишет канал.