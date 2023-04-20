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СМИ сообщили о массовой драке подростков на северо-востоке Москвы

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Массовая драка с участием 20 подростков произошла на улице Ротерта на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стало известно о массовой драке подростков в Москве
© РИА Новости

«Причина конфликта — ревность к бывшей девушке одного из подростков», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что сейчас устанавливаются все участники конфликта. Полиция проводит проверку.

Напомним, что 10 апреля массовая драка с участием выходцев из Африки произошла в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Компания молодых людей после посещения бара начала бросаться на прохожих и в один момент устроила драку с группой африканцев. Последние пытались спрятаться от агрессоров в трамвае.

Массовая драка произошла в вагоне метро Москвы

Всего в конфликте приняли участие около 15 человек. Нескольких из них полицейские доставили в отдел для разбирательств.

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