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На блогера Лерчек могут завести еще одно дело

Блогеру Валерии Чекалиной, более известной, как Лерчек, грозит еще одно дело по статье УК о фальсификации. А ее адвокату Михаилу Мушаилову — лишение статуса. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Ранее на блогера завели дело о неуплате налогов в особо крупном размере. История началась с того, что Чекалина обвинила своего стилиста Эльвиру Янковскую в продаже фейковых сумок ее бренда и пожаловалась в полицию.

Вместо этого, правоохранители заинтересовались самой Лерчек и ее доходами. Как пишет Mash, после заведения уголовного дела, адвокат Чекалиной Михаил Мушаилов, чтобы обелить свою подзащитную, убедил ее подруг написать заявления на Янковскую.

Стал известен размер дохода блогерши Лерчек

Те сначала согласились, однако позднее пожаловались в адвокатскую палату на угрозы со стороны Мушаилова. Теперь адвокату грозит лишение статуса, а на саму Чекалину могут завести новое дело.

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