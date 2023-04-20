На блогера Лерчек могут завести еще одно дело

Блогеру Валерии Чекалиной, более известной, как Лерчек, грозит еще одно дело по статье УК о фальсификации. А ее адвокату Михаилу Мушаилову — лишение статуса. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Ранее на блогера завели дело о неуплате налогов в особо крупном размере. История началась с того, что Чекалина обвинила своего стилиста Эльвиру Янковскую в продаже фейковых сумок ее бренда и пожаловалась в полицию.

Вместо этого, правоохранители заинтересовались самой Лерчек и ее доходами. Как пишет Mash, после заведения уголовного дела, адвокат Чекалиной Михаил Мушаилов, чтобы обелить свою подзащитную, убедил ее подруг написать заявления на Янковскую.