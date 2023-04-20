Победителя «Битвы экстрасенсов» Шепса проверяет полиция

В отношении победителя телешоу «Битва экстрасенсов» Олега Шепса инициирована проверка. Об этом сообщает Газета.ru.

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В полицию обратилась 19-летняя жительница Саратова Ксения. По ее словам, она связалась в мессенджере Telegram с, как она думала, официальным аккаунтом экстрасенса. Синяя галочка аккаунта убедила девушку в том, что она пишет настоящему Шепсу.

За 35 тысяч рублей Ксении пообещали связаться с ее умершим родственником. Однако после получения денег, девушке перестали отвечать. Теперь сотрудники полиции проверяют Шепса по обвинению в мошенничестве.