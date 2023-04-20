Над Кировским заводом в Петербурге заметили рыжий дым

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора начало проверку в связи с информацией о возможном выбросе в атмосферу загрязняющих веществ с территории Кировского завода в Санкт-Петербурге.

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Как стало известно, 20 апреля в соцсетях появилось видео, записанное из автомобиля, двигавшегося по участку Западного скоростного диаметра вблизи Кировского завода. На кадрах виден выброс в воздух ярко рыжего дыма с территории предприятия.

"Оранжево-бурые выбросы свойственны диоксиду азота. Такие выбросы часто называют "лисьим хвостом". Дым мог образоваться на территории дочернего предприятия Кировского завода - АО "МЗ "Петросталь", - пояснили в пресс-службе управления Росприроднадзора.

Как отметили в надзорном ведомстве, в деятельности указанной компании уже вывялись превышения по выбросам в атмосферный воздух по оксиду азота.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора управление в настоящее время готовится объявить предостережение компании в части соблюдения обязательных требований по контролю выбросов в атмосферный воздух и недопустимости нарушения требований, предъявляемых к охране окружающей среды.