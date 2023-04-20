$81.65+0.0589.37-0.20

Над Кировским заводом в Петербурге заметили рыжий дым

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора начало проверку в связи с информацией о возможном выбросе в атмосферу загрязняющих веществ с территории Кировского завода в Санкт-Петербурге.

Над Кировским заводом в Петербурге заметили рыжий дым
© t.me/Megapolisonline

Как стало известно, 20 апреля в соцсетях появилось видео, записанное из автомобиля, двигавшегося по участку Западного скоростного диаметра вблизи Кировского завода. На кадрах виден выброс в воздух ярко рыжего дыма с территории предприятия.

"Оранжево-бурые выбросы свойственны диоксиду азота. Такие выбросы часто называют "лисьим хвостом". Дым мог образоваться на территории дочернего предприятия Кировского завода - АО "МЗ "Петросталь", - пояснили в пресс-службе управления Росприроднадзора.

Как отметили в надзорном ведомстве, в деятельности указанной компании уже вывялись превышения по выбросам в атмосферный воздух по оксиду азота.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора управление в настоящее время готовится объявить предостережение компании в части соблюдения обязательных требований по контролю выбросов в атмосферный воздух и недопустимости нарушения требований, предъявляемых к охране окружающей среды.

Добавим, входящее в группу компаний "Кировский завод" АО "Металлургический завод "Петросталь" является одним из основных производителей машиностроительного проката в России. Ежегодный объем выплавки стали составляет 120 тысяч тонн.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий