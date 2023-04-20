Двух украинцев нашли мертвыми в Польше

Тела двух украинцев без признаков жизни были обнаружены в польской Лодзи. Об этом сообщает издание WPROST.

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Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру пары на улице Петрковской в Лодзи после обращения работодателя: 36-летняя женщина и 31-летний мужчина не появлялись на работе с 14 апреля. Двое украинцев были найдены мертвыми.

Мужчина лежал в палатке, расстеленной поверх кровати, а женщина - в кресле. На момент явки полицейских тела уже начали разлагаться, поэтому скорую помощь не вызывали.

Причина смерти неясна, ни в одном из помещений не обнаружено присутствие угарного газа, однако в доме была газовая конфорка. После опроса свидетелей в прокуратуре заявили, что причастность третьих лиц к смерти граждан Украины не исключена. Расследование продолжается.