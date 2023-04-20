Беженцы с Украины устроили поножовщину в Пятигорске

Внезапно между ними возник конфликт на бытовой почве. Привлекавшийся ранее к уголовной ответственности, в том числе и за незаконное хранение оружия, 60-летний житель Мариуполя достал канцелярский нож и ранил им 44-летнего знакомого. Тот ответил кулаками, началась потасовка. Пострадавший, доставший оружие первым, попал в больницу с переломом носа, черепно-мозговой травмой и многочисленными порезами, а его младший оппонент был задержан за мелкое хулиганство.