Беженцы с Украины устроили поножовщину в Пятигорске

В Пятигорске беженцы подрались в пункте временного размещения, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".
Накануне, 19 апреля, группа мужчин, приехавших с Украины, распивала алкогольные напитки на территории "Пятигорского комплексного центра социального обслуживания населения".
Внезапно между ними возник конфликт на бытовой почве. Привлекавшийся ранее к уголовной ответственности, в том числе и за незаконное хранение оружия, 60-летний житель Мариуполя достал канцелярский нож и ранил им 44-летнего знакомого. Тот ответил кулаками, началась потасовка. Пострадавший, доставший оружие первым, попал в больницу с переломом носа, черепно-мозговой травмой и многочисленными порезами, а его младший оппонент был задержан за мелкое хулиганство.
В настоящее время правоохранители готовятся возбудить в отношении обоих участников драки уголовные дела за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью. До этого стало известно, что британцы, принявшие украинских беженцев, потребовали ужесточить их проверки.