Появились новые данные о местонахождении пропавшей матери помощницы сенатора

Пропавшая мать Елены Силкиной, помощницы сенатора Совфеда от Оренбургской области Андрея Шевченко, может находиться в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По версии полиции, мошенники не похищали 76-летнюю пенсионерку, а втерлись к ней в доверие и стали заставлять кататься на электричках по разным направлениям.

Последний раз женщину видели на Ленинградском вокзале, туда она приехала на такси. В поисках пенсионерки принимают участие сотрудники СКР и уголовного розыска.

Ранее стало известно, что днем 18 апреля с Еленой Силкиной связался неизвестный. Он рассказал, что ее мать похищена, и потребовал два миллиона рублей. Мужчина сказал, что знает все о месте работы и накоплениях помощницы сенатора.