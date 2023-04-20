Участник банды Басаева получил тюремный срок за нападение на десантников

Участник банды Басаева Махди Магомедов осужден на 23 года тюрьмы за нападение на псковских десантников в 2000 году в окрестностях села Улус-Керт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ и Центре общественных связей ФСБ РФ.

"Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с ФСБ России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Махди Магомедова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь военнослужащих")", - сказали в ведомствах.

Магомедова признали виновным в нападении в феврале 2000 года на псковских десантников в окрестностях села Улус-Керт Чечни, в результате которого погибли 84 военнослужащих. Как уточнили в ФСБ, боевики напали на десантников с трех сторон. Магомедов вел по ним прицельный огонь из автомата.