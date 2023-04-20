Участник банды Басаева получил тюремный срок за нападение на десантников

Участник банды Басаева получил тюремный срок за нападение на псковских десантников
Участник банды Басаева Махди Магомедов осужден на 23 года тюрьмы за нападение на псковских десантников в 2000 году в окрестностях села Улус-Керт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ и Центре общественных связей ФСБ РФ.
"Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с ФСБ России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Махди Магомедова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь военнослужащих")", - сказали в ведомствах.
Магомедова признали виновным в нападении в феврале 2000 года на псковских десантников в окрестностях села Улус-Керт Чечни, в результате которого погибли 84 военнослужащих. Как уточнили в ФСБ, боевики напали на десантников с трех сторон. Магомедов вел по ним прицельный огонь из автомата.
Магомедов по кличке Палач уже ранее был приговорен к 21 году за нападение на сотрудников пермского ОМОНа и Веденской комендатуры. Тогда погибли 36 сотрудников МВД и семеро военнослужащих Таманской дивизии ВС РФ. Продолжается розыск других членов банды.