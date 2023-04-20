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Участник банды Басаева получил тюремный срок за нападение на псковских десантников

Участник банды Басаева Махди Магомедов осужден на 23 года тюрьмы за нападение на псковских десантников в 2000 году в окрестностях села Улус-Керт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ и Центре общественных связей ФСБ РФ.

Участник банды Басаева получил тюремный срок за нападение на десантников
© ТАСС

"Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с ФСБ России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Махди Магомедова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь военнослужащих")", - сказали в ведомствах.

Магомедова признали виновным в нападении в феврале 2000 года на псковских десантников в окрестностях села Улус-Керт Чечни, в результате которого погибли 84 военнослужащих. Как уточнили в ФСБ, боевики напали на десантников с трех сторон. Магомедов вел по ним прицельный огонь из автомата.

Магомедов по кличке Палач уже ранее был приговорен к 21 году за нападение на сотрудников пермского ОМОНа и Веденской комендатуры. Тогда погибли 36 сотрудников МВД и семеро военнослужащих Таманской дивизии ВС РФ. Продолжается розыск других членов банды.

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