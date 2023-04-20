Выданного Албанией основателя криптобиржи доставили в Турцию

Основатель криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер в четверг был доставлен в Турцию спецбортом из Албании, которая выдала его Анкаре в соответствии с международным ордером. Об этом в прямом эфире сообщает телеканал TRT.

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Против Озера в Турции возбуждено уголовное дело за финансовые махинации. Минюст Турции добился выдачи международного ордера на его арест. Озера задержала албанская полиция и подготовила экстрадицию. Он подал апелляцию в верховный суд, но эта инстанция отказалась ее удовлетворить и оставила в силе решение о выдаче.

Весной 2021 года турецкая генпрокуратура возбудила дело против Thodex, ее основателя и руководства после того, как часть инвесторов подали жалобы на то, что не могут вывести свои активы с биржи. Озер пропал со значительной частью средств клиентов. Только около $700 тыс. со счетов компании удалось конфисковать. Потерпевшими от действий Озера числятся более 2 тыс. человек.

Обвинительное заключение следствия указывает на то, что около $13 млн активов компании были переведены на подконтрольные Озеру и его сообщникам счета за пределами Турции. Общий же ущерб от махинаций на этой бирже прокуратура оценила почти в $19 млн.