Выданного Албанией основателя криптобиржи доставили в Турцию
Основатель криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер в четверг был доставлен в Турцию спецбортом из Албании, которая выдала его Анкаре в соответствии с международным ордером. Об этом в прямом эфире сообщает телеканал TRT.
Против Озера в Турции возбуждено уголовное дело за финансовые махинации. Минюст Турции добился выдачи международного ордера на его арест. Озера задержала албанская полиция и подготовила экстрадицию. Он подал апелляцию в верховный суд, но эта инстанция отказалась ее удовлетворить и оставила в силе решение о выдаче.
Весной 2021 года турецкая генпрокуратура возбудила дело против Thodex, ее основателя и руководства после того, как часть инвесторов подали жалобы на то, что не могут вывести свои активы с биржи. Озер пропал со значительной частью средств клиентов. Только около $700 тыс. со счетов компании удалось конфисковать. Потерпевшими от действий Озера числятся более 2 тыс. человек.
Обвинительное заключение следствия указывает на то, что около $13 млн активов компании были переведены на подконтрольные Озеру и его сообщникам счета за пределами Турции. Общий же ущерб от махинаций на этой бирже прокуратура оценила почти в $19 млн.
Озеру и еще 21 фигуранту дела вменяется в вину "создание и управление организацией с целью совершения преступных действий", "мошенничество с использованием цифровых систем", "отмывание денег". Еще около 40 человек проходят по делу как подозреваемые. За эти преступления обвинение просит осудить фигурантов на срок от 12 до 40 тыс. лет тюрьмы по совокупности совершенных ими противоправных действий.