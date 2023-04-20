В аэропорту Пскова обнаружен беспилотник

Беспилотный летательный аппарат был обнаружен в аэропорту Пскова, по итогам его обследования взрывчатка не обнаружена. Об этом со ссылкой на пресс-службу главка Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу пишет РИА Новости.

По данным пресс-службы, находка была сделана около 10 часов утра 19 апреля.

«На место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технической службы отряда ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области для обследования квадрокоптера. Взрывчатых веществ не обнаружено», - пояснили в Росгвардии.

В ведомстве также отметили, что беспилотник был передан правоохранителям.

По данным Telegram-канала Baza, квадрокоптер был обнаружен местными уборщиками на стоянке для самолетов. После просмотра камер наблюдения выяснилось, что аппарат летал над аэропортом еще вечером 18 апреля.

Издание утверждает, что сейчас БПЛА отправлен на экспертизу, также с его камеры извлекут видеозаписи.

Ранее в Щекинском районе Тульской области нашли беспилотник неизвестного происхождения. Telegram-канал Mash отметил, что речь идет о начиненном взрывчаткой украинском аппарате, который летел в сторону Первомайской ТЭЦ и упал в районе деревни Минино.