В Татарстане прорвало трубопровод с нефтяной жидкостью

Прорыв трубопровода с нефтяной жидкостью произошел у поселка Валеевский в Татарстане, площадь загрязнения грунта составила 95 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

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"По данным дежурного ПАО "Татнефть", прорвало промысловый трубопровод диаметром 110 мм вблизи поселка Валеевский, в результате чего произошло истечение нефтесодержащей жидкости (содержание нефти - 1%) на площади 95 кв. м. Трубопровод перекрыт", - говорится в сообщении.

Причина происшествия устанавливается. ПАО "Татнефть" проводятся работы по снятию загрязненного грунта с последующей утилизацией. Угрозы населенному пункту нет. В водные объекты нефтесодержащая жидкость не попала.