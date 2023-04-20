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9 минут назад

В Татарстане прорвало трубопровод с нефтяной жидкостью

ТАСС

Прорыв трубопровода с нефтяной жидкостью произошел у поселка Валеевский в Татарстане, площадь загрязнения грунта составила 95 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

В Татарстане прорвало трубопровод с нефтяной жидкостью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По данным дежурного ПАО "Татнефть", прорвало промысловый трубопровод диаметром 110 мм вблизи поселка Валеевский, в результате чего произошло истечение нефтесодержащей жидкости (содержание нефти - 1%) на площади 95 кв. м. Трубопровод перекрыт", - говорится в сообщении.

Причина происшествия устанавливается. ПАО "Татнефть" проводятся работы по снятию загрязненного грунта с последующей утилизацией. Угрозы населенному пункту нет. В водные объекты нефтесодержащая жидкость не попала.

Оперативной дежурной сменой ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан организовано взаимодействие с Россельхознадзором по региону, Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана, ПАО "Татнефть".

Происшествия,МЧС России,Татнефть,Россельхознадзор,
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