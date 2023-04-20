Под полом здания в центре Москвы нашли человеческие останки

Один из домов на Малой Никитской улице в самом центре столицы находится на реставрации. В настоящее время ремонтники проводят разбор конструкций с целью их частичной замены или восстановления. Недавно они вскрыли пол в бывшей музыкальной студии и сделали страшную находку.