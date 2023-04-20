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Shot: человеческие останки нашли в полу реставрируемого здания в центре Москвы

Под полом здания в центре Москвы рабочие нашли части человеческого скелета, передает Shot.

Под полом здания в центре Москвы нашли человеческие останки
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Один из домов на Малой Никитской улице в самом центре столицы находится на реставрации. В настоящее время ремонтники проводят разбор конструкций с целью их частичной замены или восстановления. Недавно они вскрыли пол в бывшей музыкальной студии и сделали страшную находку.

По предварительным данным, обломки черепа, ребро и другие кости нашлись на расстоянии полутора метров ниже уровня пола.

Сейчас эксперты определяют, кому принадлежали найденные останки, а также как давно они попали на это место.

19 апреля в Оренбургской области в мусорном контейнере нашли тело четырехмесячного ребенка.

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