"Поступило сообщение о возгорании в складском помещении, расположенном по адресу город Красноярск, ул. Марии Цукановой. По прибытии было установлено, что горит склад <...> [площадью] 1 600 кв. м. Площадь пожара предварительно - 1 000 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.