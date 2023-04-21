Складское помещение площадью 1 600 кв. м загорелось в Красноярске, площадь пожара составляет около 1 000 кв. м, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.
"Поступило сообщение о возгорании в складском помещении, расположенном по адресу город Красноярск, ул. Марии Цукановой. По прибытии было установлено, что горит склад <...> [площадью] 1 600 кв. м. Площадь пожара предварительно - 1 000 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 20:02 мск, а в 20:12 объявлен второй ранг сложности пожара из пяти. В тушении задействованы 54 человека и 15 единиц техники.