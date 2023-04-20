В Иркутске арестовали иностранку за убийство почти 30-летней давности

Следователи предъявили гражданке одной из бывших республик СССР обвинение в особо жестоком убийстве, совершенном в Иркутске в 1994 году.

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За два дня до Нового года в подъезде дома на улице Просвещения обнаружили тело 17-летней девушки. Правоохранители установили, что незадолго до этого в одной из квартир три знакомых устроили праздник со спиртными напитками. Он закончился ссорой, две подруги задушили третью и скрылись, бросив тело в подъезде.

В уголовном деле, возбужденном почти три десятилетия назад, фигурировали обе подозреваемых. Одну из них задержали вскоре после преступления и осудили. Второй удалось уйти от следствия, и ее объявили в розыск, однако до недавнего времени местонахождение женщины оставалось неизвестным, рассказали в региональном главке Следственного комитета.

Работая над делами прошлых лет, сотрудники СК и МВД выяснили, что подозреваемая живет в Москве, за долгие годы по меньшей мере два раза меняла свои персональные данные, успела даже получить иностранное гражданство. Ее задержали и доставили в Иркутск.