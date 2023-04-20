$81.65+0.0589.37-0.20

Восемьдесят человек погибли при давке в столице Йемена Сане

Количество жертв давки в йеменской столице Сане, которую контролирует движение «Ансар Алла» (хуситы), достигло 80 человек.

В столице Йемена Саны погибли 80 человек из-за давки
© Pixabay

— Число жертв давки, которая произошла в центре раздачи помощи в школе Маин в районе Баб-эль-Яман на востоке столицы, увеличилось до 80 человек. Среди них есть дети, также 120 человек получили травмы, — сообщил источник РИА Новости.

Среди пострадавших 20 граждан находятся в критическом состоянии. Всех раненых доставили в больницы.

Источник отметил, что это был первый подобный инцидент, сообщив, что предприниматели каждую неделю раздавали помощь нуждающимся в одном и том же месте без каких-либо жертв.

Пресс-служба созданного хуситами Высшего политического совета сообщила в Twitter, что глава совета Махди аль-Машат выражает соболезнования семьям погибших, он поручил создать комитет для расследования трагедии.

Самая крупная в истории Южной Кореи давка произошла в ночь на 30 октября 2022 года в сеульском районе Итхэвон, где на мероприятия по случаю Хеллоуина собрались десятки тысяч человек. Среди них были в том числе и туристы, жертвами трагедии стали 26 иностранных граждан, в том числе четверо россиянок.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий