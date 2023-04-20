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33 минуты назад

25-летний участник популярной K-pop группы найден мертвым

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Участник южнокорейской группы ASTRO Мунбин найдем мертвым в своем доме в Сеуле. Популярному певцу было 25 лет.

25-летний участник популярной K-pop группы найден мертвым
Фото: ASTROASTRO

Тело обнаружил менеджер Мунбина, который пришел к нему домой. Обстоятельства смерти звезды K-pop выясняются, будет проведено вскрытие. По предварительной версии, артист покончил с собой.

На странице звукозаписывающего лейбла Fantagio в социальной сети уже сделано официальное заявление о смерти артиста.

«Это Fantagio. Прежде всего, мы хотели бы принести извинения за печальные, душераздирающие новости. 19 апреля мембер ASTRO Мунбин внезапно покинул нас, став звездочкой на небе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что похороны пройдут в соответствии с пожеланиями близких — в узком в кругу членов семьи и коллег по компании.

Отмечается, что с февраля у Мунбина был заполнен рабочий график. Последний концерт он дал в Бангкоке 8 апреля, после чего вернулся в Южную Корею. После этого Мунбин должен был отправиться в Макао, Тайбэй, Джакарту, Токио и Осаку.

Коллега Мунбина по группе Ча Ыну, который стал звездой сериала «Истинная красота», вылетел из США, чтобы проститься с ним.

Ранее сообщалось, что индийский актер Аллу Рамеш скончался в возрасте 52 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

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