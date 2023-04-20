На популярном курорте Азии россиян выгнали из кафе из-за национальности

Российским туристам отказали в обслуживании в кафе на популярном курорте Азии из-за национальности. Подробности публикует портал TourDom.

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Инцидент произошел в одном из заведений общественного питания на острове Палаван на Филиппинах. Трое отечественных путешественников зашли на обед в Odessa Mama Cafe and Boodmo Brewery на курорте Эль-Нидо, однако русскоговорящий сотрудник выгнал их, указав на табличку, где написано, что кафе не принимает заказы от россиян.

«Это было на прошлой неделе. Мы с двумя друзьями просто проходили и не ожидали увидеть украинское заведение в деревне на Филиппинах. Зашли, даже меню не успели попросить, как нам в грубой форме отказали в обслуживании», — рассказал турист.

Молодой человек отметил, что решил не оставлять действия владельцев заведения безнаказанными и отправил жалобу о дискриминации по национальному признаку в адрес филиппинского правительства.