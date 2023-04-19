Защитницу Киево-Печерской лавры похитили во время прямого эфира

Неизвестные затолкали в машину правозащитницу Викторию Кохановскую у стен Киево-Печерской лавры. Момент похищения попал на прямую трансляцию, которая Кохановская вела в свои социальные сети. Об этом сообщает РИА «Новости».
Позже появилась информация, что таким образом Кохановскую задержала полиция.
«Правозащитницу Викторию Кохановскую похитили во время прямого эфира. Очевидцы сообщили, что таким варварским образом ее забрала полиция», – сообщили в канонической Украинской православной церкви.
Качество трансляции не даёт оценить детали происходящего, но, судя по всему, на видео Кохановскую заталкивают в машину. Во время этого девушка какое-то время кричит, после чего замолкает. На записи также можно разобрать голос одного из мужчин, который находится в машине.
Ранее Украинские власти опечатали один из корпусов Киево-Печерской лавры.