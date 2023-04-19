Защитницу Киево-Печерской лавры похитили во время прямого эфира

Неизвестные затолкали в машину правозащитницу Викторию Кохановскую у стен Киево-Печерской лавры. Момент похищения попал на прямую трансляцию, которая Кохановская вела в свои социальные сети. Об этом сообщает РИА «Новости».

Качество трансляции не даёт оценить детали происходящего, но, судя по всему, на видео Кохановскую заталкивают в машину. Во время этого девушка какое-то время кричит, после чего замолкает. На записи также можно разобрать голос одного из мужчин, который находится в машине.