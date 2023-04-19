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31 минуту назад

Защитницу Киево-Печерской лавры похитили во время прямого эфира

Елена Прошина

Неизвестные затолкали в машину правозащитницу Викторию Кохановскую у стен Киево-Печерской лавры. Момент похищения попал на прямую трансляцию, которая Кохановская вела в свои социальные сети. Об этом сообщает РИА «Новости».

Защитницу Киево-Печерской лавры похитили во время прямого эфира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Позже появилась информация, что таким образом Кохановскую задержала полиция.

«Правозащитницу Викторию Кохановскую похитили во время прямого эфира. Очевидцы сообщили, что таким варварским образом ее забрала полиция», – сообщили в канонической Украинской православной церкви.

Качество трансляции не даёт оценить детали происходящего, но, судя по всему, на видео Кохановскую заталкивают в машину. Во время этого девушка какое-то время кричит, после чего замолкает. На записи также можно разобрать голос одного из мужчин, который находится в машине.

Ранее Украинские власти опечатали один из корпусов Киево-Печерской лавры.

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