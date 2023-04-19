Стало известно о похищении матери помощницы сенатора Совфеда

Неизвестные похитили мать Елены Силкиной, помощницы сенатора Совфеда от Оренбургской области Андрея Шевченко. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По информации канала, похитители настойчиво пытались связаться с Силкиной днем 18 апреля. Неизвестный мужчина сообщил, что 76-летняя Татьяна Григорьевна похищена, и потребовал выкуп в 2 миллиона рублей. Отмечается, что незнакомец «ясно дал понять, что знает о ее месте работы и накоплениях». Он же потребовал от помощницы сенатора позвонить матери.

Телефон Татьяны Григорьевны оказался недоступен. Позже Силкина попросила мужа навестить ее мать, однако дома ее не оказалось. Как стало известно, последний раз женщину видели у Ленинградского вокзала. Туда она приехала на такси, при этом полицейские выяснили, что никаких билетов на самолеты и поезда она не покупала. На данный момент Татьяну Григорьевну и ее похитителей ищут.