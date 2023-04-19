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14 минут назад

Склад в 1500 квадратных метров загорелся во Владивостоке

Газета.Ruиещё 1

Во Владивостоке загорелся склад площадью в 1500 квадратных метров. У здания рухнула кровля, пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Склад в 1500 квадратных метров загорелся во Владивостоке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«По оперативным данным, 20 апреля в 00:34 (17:34 по московскому времени 19 апреля. — «Газета.Ru») на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании здания склада на улице Фадеева во Владивостоке. На момент прибытия пожарных кровля склада была охвачена пламенем, произошло ее обрушение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожару присвоен третий ранг сложности. Пожар силами восьми единиц техники, 75 человек личного состава и пожарного поезда локализован.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС потушили возгорание на складе в городе Дзержинск Нижегородской области, охватившее четыре тысячи квадратных метров. Согласно информации ведомства, жертв и пострадавших нет. На данный момент на месте инцидента работают следователи, точная причина пожара выясняется.

До этого управление МЧС России по Татарстану сообщало, что в Менделеевском районе республики загорелась сухая трава и огонь подошел к кладбищу.

Происшествия,МЧС России,
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