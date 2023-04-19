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16 минут назад

Мужчину арестовали за жесткое убийство россиянки из-за ссоры

Lenta.ru

В Томской области суд поместил в СИЗО мужчину за убийство 39-летней россиянки. Об этом в среду, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину арестовали за жесткое убийство россиянки из-за ссоры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным ведомства, 16 апреля в одноэтажном жилом доме в селе Красный Яр произошло возгорание. Пожарным удалось потушить пламя, однако внутри дома нашли тело потерпевшей. Тогда силовики осмотрели дом и нашли следы легковоспламеняющейся жидкости.

Выяснилось, что хозяин дома пригласил в гости четырех гостей — двоих мужчин и двух женщины. Они выпивали, тогда между фигурантом и его знакомой произошла ссора. Он стал угрожать жертве расправой, а затем разлил на пол бензин и бросил спичку. Одна из женщин отравилась угарным газом и погибла.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «д,е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью»).

Происшествия,Следственный комитет,
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