Россиянину дали срок за расправу над другом 19-летней давности

В Астраханской области 46-летнего россиянина приговорили к 13 годам колонии строгого режима за жестокую расправу над другом в 2004 году. Об этом в среду, 19 апреля, Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 29 июля 2004 года осужденный и двое его друзей пили алкоголь в частном доме на улице Щепкина в Астрахани. Употребление алкоголя привело к ссоре, в ходе которой гости набросились на хозяина дома, избили его, а после привязали к креслу электрическими проводами и занавеской. На этом экзекуторы не успокоились. Они нашли канистру с лаком и облили пол вокруг жертвы и подожгли его. Убедившись, что жертва сгорит заживо вместе с домом, они похитили телевизор и сбежали.