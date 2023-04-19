В Москве осудят отца за попытку сбросить с балкона многоэтажки маленькую дочь

В Москве суд рассмотрит дело 28-летнего мужчины, пытавшего убить маленькую дочь. Об этом в среду, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

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По данным ведомства, 12 сентября 2022 года фигурант находился с однолетним ребенком дома в квартире на Городецкой улице. Он отвел девочку на балкон 13-го этажа, перевесил через перила и угрожал сбросить вниз. Однако силовикам удалось остановить мужчину и спасти малышку.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Отмечается, что отец признал вину.