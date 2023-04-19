$81.65+0.0589.37-0.20
1 час назад

В Москве осудят отца за попытку сбросить с балкона многоэтажки маленькую дочь

Lenta.ru

В Москве суд рассмотрит дело 28-летнего мужчины, пытавшего убить маленькую дочь. Об этом в среду, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

В Москве осудят отца за попытку сбросить с балкона многоэтажки маленькую дочь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным ведомства, 12 сентября 2022 года фигурант находился с однолетним ребенком дома в квартире на Городецкой улице. Он отвел девочку на балкон 13-го этажа, перевесил через перила и угрожал сбросить вниз. Однако силовикам удалось остановить мужчину и спасти малышку.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Отмечается, что отец признал вину.

Ранее стало известно, что в Тыве пьяная россиянка зарезала двухлетнюю дочь своей сестры.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий