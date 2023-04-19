Москвичку госпитализировали после укуса гремучей змеи

27-летнюю москвичку госпитализировали в одну из подмосковных больниц после укуса гремучей змеи, сообщает Telegram-канал Mash. Гадюка жила у женщины дома.

Фото: Мослента Мослента

После нападения хищного питомца пострадавшая попала в больницу с интоксикацией. По имеющейся информации, в медучреждении нет антидота от этого вида яда, пациентка находится в опасности. Известно, что токсины гремучих змей могут вызвать серьезные последствия, высок риск летального исхода.

По данным Telegram-канала Baza, госпитализированной жительнице Люберец оказывают симптоматическое лечение. Известно, что пресмыкающееся укусило хозяйку в руку, когда женщина пыталась обработать питомца. У россиянки дома находится целая коллекция змей и пауков, ранее она продавала животных через интернет.