$81.65+0.0589.37-0.20
38 минут назад

Москвичку госпитализировали после укуса гремучей змеи

Мослентаиещё 2

27-летнюю москвичку госпитализировали в одну из подмосковных больниц после укуса гремучей змеи, сообщает Telegram-канал Mash. Гадюка жила у женщины дома.

Москвичку госпитализировали после укуса гремучей змеи
Фото:  Мослента Мослента

После нападения хищного питомца пострадавшая попала в больницу с интоксикацией. По имеющейся информации, в медучреждении нет антидота от этого вида яда, пациентка находится в опасности. Известно, что токсины гремучих змей могут вызвать серьезные последствия, высок риск летального исхода.

По данным Telegram-канала Baza, госпитализированной жительнице Люберец оказывают симптоматическое лечение. Известно, что пресмыкающееся укусило хозяйку в руку, когда женщина пыталась обработать питомца. У россиянки дома находится целая коллекция змей и пауков, ранее она продавала животных через интернет.

Ранее на видео попали проснувшиеся в Подмосковье гадюки. Пресмыкающиеся начали выходить из зимней спячки, их можно встретить на камнях, бревнах и лесных тропинках, они греются в лучах солнца.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий