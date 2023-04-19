$81.65+0.0589.37-0.20

МВД объявило в розыск украинца за угрозы массовых убийств в Казани

МВД объявило в федеральный розыск 17-летнего украинца Ярослава Овсюка за угрозы массовых убийств россиян в оживленных местах, в том числе и в школах. Об этом в среду, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник.

МВД объявило в розыск украинца за угрозы массовых убийств в Казани
© Lenta.ru

14 апреля в Telegram появился канал, в котором неизвестный пообещал в прямом эфире расправиться с россиянами в торговом центре, мечети и школе Казани. Автор публиковал фотографии оружия и сопровождал их описаниями предстоящих убийств.

Правоохранители установили модератора канала — им оказался несовершеннолетний житель украинского города Кривой Рог.

По данным помещен в психбольницу. Овсюк обещал заплатить подростку пять тысяч рублей.

В России Овсюка объявляли в розыск в 2021 году, однако на территорию страны он не въезжал.

Ранее сообщалось, что в ЛНР украинского оператора беспилотника осудили на 14 лет за обстрел мирных жителей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий