МВД объявило в розыск украинца за угрозы массовых убийств в Казани

МВД объявило в федеральный розыск 17-летнего украинца Ярослава Овсюка за угрозы массовых убийств россиян в оживленных местах, в том числе и в школах. Об этом в среду, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник.

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14 апреля в Telegram появился канал, в котором неизвестный пообещал в прямом эфире расправиться с россиянами в торговом центре, мечети и школе Казани. Автор публиковал фотографии оружия и сопровождал их описаниями предстоящих убийств.

Правоохранители установили модератора канала — им оказался несовершеннолетний житель украинского города Кривой Рог.

По данным помещен в психбольницу. Овсюк обещал заплатить подростку пять тысяч рублей.

В России Овсюка объявляли в розыск в 2021 году, однако на территорию страны он не въезжал.