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Mash: гремучая змея укусила жительницу Москвы, но противоядия у врачей не оказалось

В Подмосковье женщина попала в больницу с укусом гремучей змеи, передает Mash.

Пострадавшую от укуса гремучей змеи госпитализировали в Подмосковье
© РИА Новости

27-летняя девушка является владелицей пресмыкающегося и содержит змею у себя в квартире. Однако доброе соседство человека и представителя отряда чешуйчатых внезапно закончилась, когда гремучая змея укусила свою хозяйку, которую немедленно госпитализировали с интоксикацией.

Оказалось, что в больнице нет антидота от крайне опасного яда Crotalinae. Дальнейшие действия по спасению потерпевшей в настоящее время определяются медработниками.

Уточняется, что 2 миллиграмма яда гремучей змеи способны убить почти тысячу человек.

Ранее в Зимбабве девочка пришла на урок и умерла от смертельного укуса черной мамбы.

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