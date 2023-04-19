Пострадавшую от укуса гремучей змеи госпитализировали в Подмосковье

В Подмосковье женщина попала в больницу с укусом гремучей змеи, передает Mash.

27-летняя девушка является владелицей пресмыкающегося и содержит змею у себя в квартире. Однако доброе соседство человека и представителя отряда чешуйчатых внезапно закончилась, когда гремучая змея укусила свою хозяйку, которую немедленно госпитализировали с интоксикацией.

Оказалось, что в больнице нет антидота от крайне опасного яда Crotalinae. Дальнейшие действия по спасению потерпевшей в настоящее время определяются медработниками.

Уточняется, что 2 миллиграмма яда гремучей змеи способны убить почти тысячу человек.