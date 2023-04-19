$81.65+0.0589.37-0.20
39 минут назад

Россиянин нашел в мусорном баке пакет с мертвым четырехмесячным мальчиком

Lenta.ruиещё 1

Жительница города Бузулука Оренбургской области выбросила в мусорный бак своего умершего четырехмесячного сына. Об этом пишет региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

Россиянин нашел в мусорном баке пакет с мертвым четырехмесячным мальчиком
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации ведомства, 19 апреля мертвого младенца обнаружил сотрудник коммунальных служб, выгружавший мусор в районе жилых домов на улице Суворова. Матерью ребенка оказалась 22-летняя местная жительница. По версии следствия, 15 апреля россиянка поняла, что ее четырехмесячный сын скончался от болезни. Женщина испугалась ответственности и решила избавиться от тела, завернув его в пакет и выбросив на помойку. После этого она покинула город.

Экспертиза установила, что мальчик скончался от пневмонии. Следов телесных повреждений на его теле не обнаружили. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Также назначен ряд новых экспертиз. Кроме того, продолжается розыск матери умершего мальчика.

Ранее в Немане Калининградской области женщина утопила в ведре новорожденного ребенка, убрала его тело в пакет и выбросила. Как стало известно, изначально россиянка заявила, что малыш родился мертвым, после чего она якобы завернула труп в простыню и оставила на заброшенном участке.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий