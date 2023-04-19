Суд арестовал банковские счета семьи Чекалиных

Суд арестовал сумму неуплаченных налогов на банковских счетах семьи Чекалиных. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 19 апреля.

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По ее словам, в рамках расследования уголовных дел проводятся следственные действия, которые направлены на возмещение нанесенного семьей блогеров ущерба бюджету. Помимо этого, в Следственный комитет продолжают поступать заявления от людей, пострадавших от действий Чекалиных.

Блогера Валерию Чекалину, также известную под псевдонимом Лерчек, а также ее мужа обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег. По версии следствия, за два года семья блогеров не заплатила в бюджет более 300 миллионов рублей. Подробнее об этом деле — в материале «ВМ».

Также в отношении пары возбуждено уголовное дело из-за незаконной легализации 130 миллионов рублей.