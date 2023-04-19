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28 минут назад

Украинские дроны атаковали завод в Курской области

Lenta.ru

Запущенные с территории Украины беспилотники атаковали сахарный завод в поселке Теткино Курской области, сообщает Mash.

Украинские дроны атаковали завод в Курской области
Фото: ТАССТАСС

По данным Telegram-канала, атака произошла ночью 19 апреля, около 2:30 ночи. Дроны сбросили на территорию предприятия снаряды от гранатомета АГС-17, утверждает Mash. Сообщается, что найдены девять воронок от взрывов, еще один боеприпас не разорвался, его обезвредили.

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В результате атаки, как пишут авторы канала, повреждены шесть окон в административном здании завода. О пострадавших не сообщается.

В конце февраля завод уже попадал под обстрел — тогда по его территории ударили не менее восьми снарядов.

Теткино, находящееся на границе с Украиной, регулярно попадает под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 15 апреля в результате очередного из них загорелся дом и сарай.

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