В полиции Москвы начали проверки после утечки данных российских силовиков

ФСБ и Главное управление собственной безопасности (ГУ СБ) МВД начали проводить массовые проверки в УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы, а также в районных отделах органов внутренних дел из-за утечки данных российских силовиков по запросам граждан Украины. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает ТАСС.