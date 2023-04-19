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1 час назад

В полиции Москвы начали проверки после утечки данных российских силовиков

Lenta.ruиещё 4

ФСБ и Главное управление собственной безопасности (ГУ СБ) МВД начали проводить массовые проверки в УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы, а также в районных отделах органов внутренних дел из-за утечки данных российских силовиков по запросам граждан Украины. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает ТАСС.

В полиции Москвы начали проверки после утечки данных российских силовиков
Фото: Александр Казаков / КоммерсантъАлександр Казаков / Коммерсантъ

По данным агентства, полицейские за деньги выясняли информацию о правоохранителях и сообщали ее заказчикам, среди которых были украинцы.

22 марта сообщалось, что суд в Крыму приговорил задержанного жителя Симферополя Станислава Стеценко, шпионившего в пользу Украины, к 12 годам колонии строгого режима.

Происшествия,ФСБ,
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