В Москве двухлетний ребенок выпил жидкость для чистки унитазов

В Москве двухлетний мальчик выпил жидкость для чистки унитазов и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По информации канала, ребенка госпитализировали в отделение токсикологии Московской детской больницы № 13 с химическим ожогом верхних отделов пищеварительного тракта — полости рта и пищевода.

Сотрудники МВД России работают с семьей ребенка.