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12 минут назад

В Москве двухлетний ребенок выпил жидкость для чистки унитазов

Lenta.ru

В Москве двухлетний мальчик выпил жидкость для чистки унитазов и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В Москве двухлетний ребенок выпил жидкость для чистки унитазов
Фото:  Maksim Konstantinov / Globallookpress.com Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По информации канала, ребенка госпитализировали в отделение токсикологии Московской детской больницы № 13 с химическим ожогом верхних отделов пищеварительного тракта — полости рта и пищевода.

Сотрудники МВД России работают с семьей ребенка.

Ранее под Волгоградом ребенок отпил из оставленной родителями бутылки с уксусом. Его также госпитализировали с химическими ожогами верхних отделов пищеварительной системы.

Происшествия,МВД России,
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