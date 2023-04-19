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Губернатор Кузбасса возглавил оперштаб по ликвидации ЧС на «Распадской»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб по ликвидации ЧС на кузбасской шахте «Распадская». Об этом в среду, 19 апреля, сообщается в Telegram-канале главы региона.

Губернатор Кузбасса возглавил оперштаб по ликвидации ЧС на «Распадской»
© РИА Новости

Губернатор уточнил, что возгорание в шахте произошло на глубине несколько сотен метров. Причины на данный момент устанавливаются.

Количество рабочих в шахте сейчас уточняется. На место прибыли расчеты военизированной горноспасательной части.

Ранее о пожаре на Распадской сообщил Telegram-канал Mash Siberia. По их данным, эпицентр пожара располагается на глубине 550 метров. Информации о пострадавших не было.

В 2010 году на шахте Распадская из-за двух взрывов погиб 91 человек. Тогда в Ростехнадзоре после проведения расследования сообщили, что причинами аварии стали неустойчивость электроснабжения, нарушение пылевого режима шахты, а также неисполнение мероприятий по предотвращению нагревания угля.

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