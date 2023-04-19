На шахте «Распадская» массово эвакуируют рабочих из-за пожара

В Кузбассе на шахте «Распадская» произошел пожар, рабочих эвакуируют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Эвакуировать планируют более 180 рабочих, все они находятся на связи, заявил собеседник агентства.
Источник NGS42.RU сообщил, что речь идет об эвакуации 183 человек, которые находились на смене. По его словам, очаг возгорания находится на глубине более 550 метров.
«Распадская» - крупнейшая угольная шахта в России. В мае 2010 года в шахте случилась авария - взрывы произошли, когда под землей находились более 300 человек. Жертвами аварии стал 91 горняк, 133 пострадали.