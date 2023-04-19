В Англии пожилой работник магазина задержал вооруженного грабителя

В Англии работник магазина задержал вооруженного грабителя, пишет LADBible.

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Cообщается, что нападавший ворвался в магазин, держа в руках пистолет, и начал угрожать 61-летнему Найлу Стрэниксу, который в этот момент был за прилавком, требуя отдать ему наличные из кассы. Не долго думая, продавец кинулся на грабителя и схватил его за шею.

"Стрэникс вел ожесточенную борьбу, зная, что в руках у грабителя пистолет", - говорится в заявлении полиции.

Однако во время драки выяснилось, что оружие было поддельным. Кроме того, маска 37-летнего вора сползла вниз, и его лицо попало на камеры видеонаблюдения, что привело к тому, что офицеры опознали подозреваемого и арестовали его.

Мужчина признал свою вину и был приговоре к 10 годам тюремного заключения.