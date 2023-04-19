$81.60-0.0389.57-0.09
1 час назад

В российской шахте произошел пожар

Lenta.ruиещё 6

В Кемеровской области в шахте «Распадская» произошел пожар. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Пожар произошел в кузбасской шахте «Распадская»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их данным, эпицентр пожара располагается на глубине 550 метров. Источник возгорания и причины на данный момент неизвестны. Из шахты эвакуируют 183 работника, информации о пострадавших нет.

Ранее в Кемеровской области два человека, один из которых был спасателем, погибли в результате аварии на шахте «Распадская-Коксовая». Еще двое горняков пострадали. В момент обрушения под землей находились 190 человек, 188 их них сразу вывели на поверхность.

До этого на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области произошло аналогичное ЧП. В момент обрушения в шахте находилось 252 горняка, всех их вывели на поверхность.

Происшествия,Распадская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий