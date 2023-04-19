Пожар произошел в кузбасской шахте «Распадская»

В Кемеровской области в шахте «Распадская» произошел пожар. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

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По их данным, эпицентр пожара располагается на глубине 550 метров. Источник возгорания и причины на данный момент неизвестны. Из шахты эвакуируют 183 работника, информации о пострадавших нет.

Ранее в Кемеровской области два человека, один из которых был спасателем, погибли в результате аварии на шахте «Распадская-Коксовая». Еще двое горняков пострадали. В момент обрушения под землей находились 190 человек, 188 их них сразу вывели на поверхность.