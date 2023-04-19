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Российский заключенный напал на сотрудника колонии и увеличил себе срок

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В Брянской области суд увеличил заключенному колонии строгого режима срок на 1,5 года за нападение на сотрудника. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Российский заключенный напал на сотрудника колонии и увеличил себе срок
© Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Как установил суд, осужденный к 6,3 годам колонии мужчина отказался выполнять законные требования сотрудника колонии и напал на него, применив физическую силу. Ему не удалось нанести здоровью сотрудника какой-либо вред. Но в отношении него завели дело по статье о нападении на сотрудника исправительного учреждения. В ходе судебного заседания, заключенный не признал своей вины.

21 июня 2022 года сообщалось, что во Владимире начальника ИК-5 уволили за избиение заключенного шестью осужденными.

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