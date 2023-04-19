Прорвавшихся в корпус Киево-Печерской лавры верующих заперли полицейские

Верующие Украинской православной церкви (УПЦ) прорвали оцепление полицейских и проникли в опечатанное здание 39-корпуса на территории Киево-Печерской лавры, после чего сотрудники правоохранительных органов заперли их внутри. Об этом сообщает Союз православных журналистов в Telegram-канале.
"Внутри 39 корпуса заперты люди, полиция заперла их, опечатала дверь и не собирается их открывать и принимать заявление на такие противоправные действия", - отмечается в публикации.
В одном из постов также отмечается, что правозащитнице Виктории Кохановской, находящейся внутри здания, стало плохо. Ей передали лекарства.
Ранее в Кремле заявили, что решительно осуждают действия украинских полицейских.
Утром 19 апреля Печерский районный суд Киева предоставил полиции право доступа к объектам Киево-Печерской лавры. Позднее на территорию лавры прибыла комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины, среди членов которой был заместитель главы заповедника "Киево-Печерская лавра". После прибытия комиссии появилась группа полицейских, которые заблокировали вход на территорию комплекса.