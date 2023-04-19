Прорвавшихся в корпус Киево-Печерской лавры верующих заперли полицейские

Верующие Украинской православной церкви (УПЦ) прорвали оцепление полицейских и проникли в опечатанное здание 39-корпуса на территории Киево-Печерской лавры, после чего сотрудники правоохранительных органов заперли их внутри. Об этом сообщает Союз православных журналистов в Telegram-канале.

"Внутри 39 корпуса заперты люди, полиция заперла их, опечатала дверь и не собирается их открывать и принимать заявление на такие противоправные действия", - отмечается в публикации.

В одном из постов также отмечается, что правозащитнице Виктории Кохановской, находящейся внутри здания, стало плохо. Ей передали лекарства.

Ранее в Кремле заявили, что решительно осуждают действия украинских полицейских.