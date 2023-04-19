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24 минуты назад

Дело в отношении Невзорова за возбуждение ненависти отправлено в суд

Газета.Ruиещё 3

Дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении журналиста Александра Невзорова было направлено в суд, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело в отношении Невзорова за возбуждение ненависти отправлено в суд
Фото: nevzorovofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)nevzorovofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Представители правоохранительных органов Санкт-Петербурга уточнили, что прокуратура возбудила в отношении Невзорова дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В пресс-службе прокуратуры Приморского района имя фигуранта дела не назвали, но подтвердили, что оно возбуждено в отношении "одного из репортеров", который разместил в сети ролик с оскорбительными высказываниями в отношении граждан России и Белоруссии, в частности, российских военных, госслужащих, артистов, священнослужителей и представителей казачьих объединений.

"В указанных материалах содержатся признаки переноса различного рода негативных характеристик отдельных представителей указанных социальных групп на все группы; признаки формирования и подкрепления негативного стереотипа, отрицательного образа граждан и представителей органов государственной власти Российской Федерации; признаки приписывания враждебных действий и опасных намерений представителям органов государственной власти Российской Федерации", — объяснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что находящийся за границей Невзоров не стал комментировать решение Басманного суда Москвы приговорить его к 8 годам колонии за дискредитацию российской армии.

"Я не хочу высмеивать этот суд или глумиться над ним. Находясь в безопасности, под защитой, я не могу травить души тем, кто реально сидит или садится", — сказал он.

Происшествия,Александр Невзоров,
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