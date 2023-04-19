Итальянских судей обвинили в халатности из-за побега Усса

Итальянский министр юстиции Карло Нордио приказал начать дисциплинарное расследование в отношении трех судей в Милане за то, что те назначили домашний арест и ношение электронного браслета предпринимателю Артему Уссу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Corriere della Sera.

Нордио обвинил судей в серьезной и непростительной халатности, поскольку они не учли определенные обстоятельства, которые могли бы привести к другому решению, а также не оценили риски возможного побега бизнесмена.

Дело Усса вызвало столкновение различных ветвей власти, поскольку министерство юстиции пытается уличить судей, отпустивших Усса из-под ареста, а судьи, в свою очередь, указывают на то, что они руководствовались законодательством. Кроме того, они не получали никаких запросов со стороны министерства и прокуратуры.

Побег Усса может вызвать проблемы для итальянских властей с США, которые рассчитывали на экстрадицию россиянина и надеялись использовать его для обмена на своих граждан, задержанных в России.