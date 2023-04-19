Обнаруженная в подъезде московского дома граната оказалась муляжом

Подозрительный предмет, который был обнаружен в подъезде жилого дома на западе столицы, оказался муляжом гранаты. Об этом стало известно в среду, 19 апреля.

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Саперы провели проверку и постановили, что предмет не представляет угрозы, сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в подъезде жилого дома № 13 на Новозаводской улице. Дворник нашел за электрощитком предмет, похожий на гранату Ф-1. Территорию оцепили, на место прибыли сотрудники полиции и МЧС.