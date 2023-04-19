Объяснена странность в деле пропавшей после гибели матери под Москвой девочки

Тело трехлетней девочки, пропавшей в подмосковной Балашихе, нашли под плитой в полом пространстве между балконом и козырьком подъезда, на котором ранее обнаружили тело ее матери. Об этом сообщил подмосковный Следственный комитет в Telegram.
По данным ведомства, на теле девочки обнаружили травмы, характерные для падения с высоты.
«По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна квартиры», — говорится в сообщении.
Таким образом может объясняться странность с найденным на том же козырьке, где обнаружили мать, телом ее дочери. Девочка могла отскочить в нишу после падения с высоты, либо отползти, будучи еще живой.