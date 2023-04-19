Медведь поселился в заброшенном доме на Камчатке

Бурый медведь занял старый дом в поселке Ганалы Елизовского района Камчатки. Об этом сообщает РИА Новости.

Первым видео опубликовал местный охотинспектор Владимир Шаблий. Позднее подлинность кадров подтвердили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. По словам Шаблия, медведь расположился на веранде дома и не уходит. В самом строении никого не живет, а для людей зверь опасности не представляет.

«Дом нежилой. Часть людей за то, чтобы его не трогать, часть наоборот,», — добавили в Минприроды.

Напомним, что камчатский медведь — самый крупный из бурых медведей в России. Вес некоторых животных может достигать 600 килограммов. Общая популяция медведей на полуострове составляет 20 тысяч особей.