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Медведь поселился в заброшенном доме на Камчатке

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Бурый медведь занял старый дом в поселке Ганалы Елизовского района Камчатки. Об этом сообщает РИА Новости.

Первым видео опубликовал местный охотинспектор Владимир Шаблий. Позднее подлинность кадров подтвердили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. По словам Шаблия, медведь расположился на веранде дома и не уходит. В самом строении никого не живет, а для людей зверь опасности не представляет.

«Дом нежилой. Часть людей за то, чтобы его не трогать, часть наоборот,», — добавили в Минприроды.

Напомним, что камчатский медведь — самый крупный из бурых медведей в России. Вес некоторых животных может достигать 600 килограммов. Общая популяция медведей на полуострове составляет 20 тысяч особей.

18 апреля иркутские СМИ сообщили, что медведи в Прибайкалье окончательно вышли из спячки. Первых проснувшихся хищников встретили в Прибайкальском национальном парке на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД).

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