Российски подросток покончил с собой из-за безответной любви к другу

15-летний школьник объяснил свою смерть невозможностью жить в атмосфере "непонимания и неприятия", передает Baza.
Ученика 8 класса нашли без признаков жизни в черте города Кизела.
По некоторым данным, мальчик не смог добиться ответа от своего приятеля, в которого был влюблен. В предсмертной записке подросток сообщил, что ни возлюбленный, ни мать его не понимают. Погибший попросил прощения у бабушки и назвал себя "ужасным человеком".
Накануне школьник был объявлен пропавшим. Его поисками занимались волонтеры и в результате обнаружили тело в заброшенном доме.
В марте в Кузбассе у заброшенных зданий пропавшего 15-летнего подростка нашли мертвым.