Российски подросток покончил с собой из-за безответной любви к другу

По некоторым данным, мальчик не смог добиться ответа от своего приятеля, в которого был влюблен. В предсмертной записке подросток сообщил, что ни возлюбленный, ни мать его не понимают. Погибший попросил прощения у бабушки и назвал себя "ужасным человеком".