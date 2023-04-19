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Baza: подросток из Пермского края покончил с собой из-за безответной любви к другу

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15-летний школьник объяснил свою смерть невозможностью жить в атмосфере "непонимания и неприятия", передает Baza.

Российски подросток покончил с собой из-за безответной любви к другу
© Depositphotos

Ученика 8 класса нашли без признаков жизни в черте города Кизела.

По некоторым данным, мальчик не смог добиться ответа от своего приятеля, в которого был влюблен. В предсмертной записке подросток сообщил, что ни возлюбленный, ни мать его не понимают. Погибший попросил прощения у бабушки и назвал себя "ужасным человеком".

Накануне школьник был объявлен пропавшим. Его поисками занимались волонтеры и в результате обнаружили тело в заброшенном доме.

В марте в Кузбассе у заброшенных зданий пропавшего 15-летнего подростка нашли мертвым.

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