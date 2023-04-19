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Мужчина избил водителя скорой помощи в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина избил водителя скорой помощи. Как сообщает Telegram-канал «112», конфликт произошел на проспекте Испытателей.

Врачи прибыли на место по вызову. Во дворе дома на бригаду внезапно напал 43-летний мужчина, который залез в водительское окно и начал бить водителя в лицо, выкрикивая оскорбления Оттащить его удалось лишь с помощью еще одного человека.

Нападавшего задержали полицейские, которые отправили его трезветь в специальное помещения для задержанных. Объяснить свою неприязнь к медикам он не смог. В отношении мужчины оформили административный протокол о хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что 18 апреля в Санкт-Петербурге 59-летний местный житель избил тростью 21-летнего молодого человека, который не уступил ему место в троллейбусе. Инцидент произошел в Кировском районе города. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и травмой лица, а у нападавшего во время конфликта подскочило давление, из-за чего ему тоже потребовалась медицинская помощь.

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