В Санкт-Петербурге мужчина избил водителя скорой помощи. Как сообщает Telegram-канал «112», конфликт произошел на проспекте Испытателей.

Врачи прибыли на место по вызову. Во дворе дома на бригаду внезапно напал 43-летний мужчина, который залез в водительское окно и начал бить водителя в лицо, выкрикивая оскорбления Оттащить его удалось лишь с помощью еще одного человека.

Нападавшего задержали полицейские, которые отправили его трезветь в специальное помещения для задержанных. Объяснить свою неприязнь к медикам он не смог. В отношении мужчины оформили административный протокол о хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.