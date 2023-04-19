Пожар произошел в многоэтажке в Химках

В Химках произошел пожар в многоэтажном доме, сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

Отмечается, что в настоящее время осуществляется эвакуация жильцов. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока нет.

По словам очевидцев, чьи слова цитирует Inhimkicity.ru, «огонь пошел вверх, три квартиры были в огне и дыму». Также они отметили, что «в одной квартире люди спали, надышались дымом».

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области за 2022 год значительно увеличилось количество пожаров в сравнении с предыдущим годом. В общей сложности зарегистрировали 1364 возгорания, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.