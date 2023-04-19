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30 минут назад

Пожар произошел в многоэтажке в Химках

Лера Букина

В Химках произошел пожар в многоэтажном доме, сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

Отмечается, что в настоящее время осуществляется эвакуация жильцов. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока нет.

По словам очевидцев, чьи слова цитирует Inhimkicity.ru, «огонь пошел вверх, три квартиры были в огне и дыму». Также они отметили, что «в одной квартире люди спали, надышались дымом».

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области за 2022 год значительно увеличилось количество пожаров в сравнении с предыдущим годом. В общей сложности зарегистрировали 1364 возгорания, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.

Также 17 апреля стало известно, что на Велижанском тракте под Тюменью произошел сильный пожар.

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