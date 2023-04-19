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Mash: гранату Ф-1 нашли в подъезде дома на западе Москвы

В подъезде дома, расположенного на западе Москвы, нашли гранату Ф-1, сообщает Mash.

Гранату Ф-1 нашли в подъезде дома на западе Москвы
© Телеграм-канал «ГУ МВД Херсонской области»

Гранату обнаружил дворник у входа в четвертый подъезд, пишет источник. Жителей дома пришлось экстренно эвакуировать.

По данным Mash, дом расположен на Новозаводской улице.

Shot в свою очередь уточняет, что инцидент произошел в доме на Большой Филевской улице столицы и что граната была спрятана на первом этаже в подъезде за электрощитом.

Ранее сообщалось, что в Москве на улице Генерала Дорохова нашли предмет, похожий на гранату Ф-1.

До этого аналогичную находку заметили жильцы домов на Осеннем бульваре в районе Крылатское на западе Москвы.

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