Тигр напал на работающего в поле фермера и растерзал его

Тигр напал на фермера в индийском штате Уттаракханд, Индия. Как сообщает India Times, хищник растерзал работавшего в поле пожилого мужчину.

© Blake Meyer / Unsplash Тигр напал на фермера в индийском штате Уттаракханд, Индия. Как сообщает India Times, хищник растерзал работавшего в поле пожилого мужчину. Инцидент произошел вечером в четверг, 13 апреля 2023 года, в деревне Ладуасан, находящейся недалеко от тигриного

Инцидент произошел вечером в четверг, 13 апреля 2023 года, в деревне Ладуасан, находящейся недалеко от тигриного заповедника. 72-летний Вирендра Сингх отправился в поле возле своего дома, чтобы собрать урожай пшеницы. В этот момент на него набросился прятавшийся в кустах тигр. Зверь убил мужчину и утащил его тело в лес, до которого от места происшествия было около 100 метров.

Вскоре после исчезновения Сингха на его поиски отправились односельчане. Они несколько часов прочесывали окрестности с факелами и в итоге нашли останки убитого в лесу.

Местные жители уже давно замечали тигров в округе и предупреждали об этом чиновников. Перед нападением на человека хищники убивали скот. Всего за одну неделю в деревне погибли около полудюжины животных.

Предположительно тигр сбежал из заповедника. В настоящий момент в Индии обитает 75 процентов мировой популяции тигров.