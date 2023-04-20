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33 минуты назад

Трое детей без присмотра погибли при пожаре в жилом доме в российском селе

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В Брянской области трое детей, которых оставили без присмотра, погибли при пожаре в жилом доме. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Трое детей без присмотра погибли при пожаре в жилом доме в российском селе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В селе Бошино произошел пожар в жилом доме. Погибли трое детей», — пояснил собеседник агентства.

На данный момент возгорание потушили. Согласно предварительным данным, мать оставила троих детей дома без присмотра. Причины и подробности случившегося, а также возраст погибших не уточняются.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). По информации областного управления Следственного комитета, на место прибыла следственно-оперативная группа.

Ранее в подмосковном поселке Часцы при пожаре в частном жилом доме погибли два ребенка. Пожар произошел из-за короткого замыкания от масляного радиатора. Погибшие отравились угарным газом.

Происшествия,Следственный комитет,
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