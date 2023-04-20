Трое детей без присмотра погибли при пожаре в жилом доме в российском селе

В Брянской области трое детей, которых оставили без присмотра, погибли при пожаре в жилом доме. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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«В селе Бошино произошел пожар в жилом доме. Погибли трое детей», — пояснил собеседник агентства.

На данный момент возгорание потушили. Согласно предварительным данным, мать оставила троих детей дома без присмотра. Причины и подробности случившегося, а также возраст погибших не уточняются.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). По информации областного управления Следственного комитета, на место прибыла следственно-оперативная группа.