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1 минуту назад

Неизвестный поджег два автомобиля ночью в центре Москвы

Газета.Ruиещё 1

Два автомобиля горели ночью в центре Москвы, поджигатель скрылся, сообщили в столичном главке МВД, передает РИА Новости.

Неизвестный поджег два автомобиля ночью в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщение о возгорании машин во дворе одного из домов на Тверской улице поступило в ночь на среду. Спасатели потушили пожар, никто не пострадал. По данным источника агентства, огонь повредил машины Lexus и Volvo.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили, что неизвестный подошел к одному из автомобилей и вылил на капот некую жидкость, после чего произошло возгорание. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Правоохранители занимаются поиском подозреваемого, устанавливается размер ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что этой ночью спорткар Lamborghini Huracan столкнулся с легковушкой в центре Москвы.

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